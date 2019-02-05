تشكيل فريق للبحث والتحري لكشف ملابسات مقتل الروائي العراقي علاء مشذوب

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قال معن خلال المؤتمر الصحفي الأمني الأسبوعي في مديرية شرطة النجدة بحضور مدير شرطة نجدة بغداد العميد محمد خالد الربيعي، بعد استعراضه لملابسات جريمة قتل الروائي علاء مشذوب في مدينة كربلاء إنه "تم تشكيل فريق للعمل مكون من كبار ضباط قيادة شرطة كربلاء المتخصصين في كشف الجرائم الجنائية"؛ وفقا لموقع "وزارة الداخلية العراقية".
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واستعرض اللواء مجمل نشاطات مديريات ومفاصل وزارة الداخلية في بغداد والمحافظات والمتظمنة القاء القبض على عدد من العصابات الاجرامية ومتهمين بقضايا جنائية وفق مواد قانونية مختلفة فضلا عن نشاطات الدوائر الخدمية في الوزارة.
وكان مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نارية أطلقوا الرصاص على مشذوب بالقرب من منزله في كربلاء فأردوه قتيلا، ولم تتضح بعد الدوافع وراء الحادث كما لم تعلن أية جهة أو جماعة مسؤوليتها.
ومشذوب من مواليد 24 يوليو/ تموز 1968. تخرج في كلية الفنون الجميلة بجامعة بغداد ثم حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه.
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