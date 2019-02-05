150 شاحنة أمريكية تصل مناطق سيطرة "ي ب ك" بسوريا

الحسكة (سوريا) / الخليج 365

أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية، إلى مناطق سيطرة منظمة "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في سوريا، 150 شاحنة محملة بعربات مصفحة وآليات حفر ومولدات كهربائية، إلى جانب شاحنات مغلقة.

وأفادت مصادر محلية لمراسل الخليج 365، أن الشاحنات دخلت سوريا، مساء الإثنين، عبر معبر "سيمالكا" الحدودي مع العراق.

فيما وصلت الشاحنات، قبل ظهر الثلاثاء، إلى مستودعات بلدتي: خراب عشك، وصرين، شمالي محافظة الرقة السورية (شمال شرق)، حيث أفرغت حمولتها هناك.

ورصدت كاميرا الخليج 365، الشاحنات عقب دخولها للأراضي السورية، حيث كانت تحمل مولدات كهرباء كبيرة، تمنح انطباعا بأنها ستستخدم لتلبية احتياجات الطاقة المتزايدة في القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة، أو من أجل توفير الطاقة الكهربائية لقواعد محتملة جديدة.

أما العربات المصفحة، فمن نوع "هامفي"، ذات المهام المتعددة والمرونة في الحركة، حيث درجت الولايات المتحدة على إعطاء هذا النوع من العربات لعناصر "ي ب ك"، المتسترين تحت مسمى "قوات سوريا الديمقراطية".

ويستخدم الجنود الأمريكيون في سوريا، عربات "الهامر" العسكرية، والتي تتجاوز عربات الهامفي، من حيث الحجم والتقنية.

وقدر مراسل الخليج 365، عدد الشاحنات التي دخلت إلى مناطق "ي ب ك"، منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قراره بالانسحاب من سوريا، بنحو 400 شاحنة.

ويتزامن ذلك مع موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، بغالبية كبيرة، على تعديل قانوني يعارض قرار الرئيس دونالد ترامب، سحب القوات الأمريكية من سوريا وأفغانستان.

وفي 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن ترامب، قرار انسحاب قوات بلاده من سوريا، دون تحديد جدول زمني لذلك.

وقال ترامب، آنذاك، إن مهمة واشنطن العسكرية انتهت مع انحسار تنظيم "داعش" الإرهابي، وأن ما تبقى يقع على عاتق دول المنطقة.

ووفق تقارير إعلامية، تنشر الولايات المتحدة قوة عسكرية قوامها ألفي جندي في سوريا.