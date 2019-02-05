أمر_ملكي.. “القصبي” رئيساً لمجلس إدارة “التخصصي” وقرار بإعادة تشكيله

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صحيفة الخليج الالكترونية
صدر أمر ملكي بتعيين الدكتور قاسم بن عثمان القصبي رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، كما صدر أمر سامٍ بإعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.
وبهذه المناسبة، رفع الدكتور القصبي شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قائلاً في تصريح صحافي: “أرفع إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه- أسمى آيات الشكر والعرفان على الثقة الملكية الكريمة التي أولاني إياها في رئاسة المجلس والشكر موصول إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الشؤون الاقتصادية والتنمية حفظه الله”.
وأضاف “القصبي”: “أدعو الله عز وجل أن يمكنني إلى جانب زملائي أعضاء مجلس الإدارة في أن نحقق ما تصبو له القيادة الكريمة من استمرار وتطور في الخدمات الطبية التخصصية، من خلال هذه المؤسسة الطبية العريقة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بفروعها ومشاريعها المتعددة”.
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