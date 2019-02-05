أرامكو: توقيع عقد بـ229 مليون ريال مع #العربية_للأنابيب

صحيفة الخليج الالكترونية

وقعت الشركة العربية للأنابيب عقد توريد أنابيب لشركة أرامكو السعودية بقيمة تتجاوز 229 مليون ريال.

وأعلنت الشركة، في بيان لها، أن مدة العقد 11 شهرًا، على أن يبدأ التوريد ابتداء من الربع الثالث من عام 2019م من مصنع الشركة في الجبيل الصناعية.

ومن المقرر أن يظهر الأثر المالي خلال فترة التوريد من الربع الثالث من العام الحالي إلى الربع الأول من عام 2020.

وكانت الشركة العربية للأنابيب أعلنت، في وقت سابق، فوزها بعقد لتوريد أنابيب صلب ملحومة طوليًّا لشركة أرامكو السعودية بقيمة 261 مليون ريال.

وتقرر أن يبدأ التوريد ابتداء من الربع الرابع من عام 2018 حتى الربع الثاني من عام 2019 من مصنع الشركة في مدينة الجبيل الصناعية.

وأوضحت الشركة أن الأثر المالي سيظهر من الربع الرابع من عام 2018 حتى الربع الثالث من عام 2019.

وقبل نحو شهرين؛ فازت الشركة العربية للأنابيب بعقد توريد أنابيب صلب ملحومة طوليًّا؛ لتبطين الآبار لشركة أرامكو السعودية بقيمة تتجاوز 49 مليون ريال.

وتقرر أن تبدأ أنابيب عملية التوريد لأرامكو من الربع الثاني من العام الحالي، وذلك من مصنع الشركة في الرياض.

وتتوقع الشركة ظهور الأثر المالي لتنفيذ عقد التوريد- الممتد لستة أشهر- خلال الربع الثاني من عام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن العربية للأنابيب تكبدت خسائر بقيمة 16.8 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الماضي، مدفوعة بزيادة أسعار المواد الخام العالمية، بالإضافة إلى التأخير في تسليم بعض المشروعات ما أثر على التكلفة وإنتاجية مصنع الجبيل.

ورغم تراجع الإنتاجية ارتفعت الإيرادات بنسبة 35% إلى 186.2 مليون ريال خلال الربع الثالث مقابل إيرادات بلغت 137.9 مليون ريال بالربع المقابل من 2017.

وعلى صعيد نتائج التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، تحولت الشركة إلى تحقيق خسائر، بلغت 33.6 مليون ريال، مقابل صافي ربح، بلغ 7.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.