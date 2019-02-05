تعرف عليها.. #أمراض وراء إحساس #البرد الدائم بأطراف الجسم

صحيفة الخليج الالكترونية

بعض الأشخاص يعانون من الشعور الدائم بالبرودة في أطراف أجسامهم رغما عن اختلاف الطقس، أو فصول السنة، وهناك العديد من الأسباب أو الأمراض التي تشير إلى وجود مشكلة بالجسم، وخلال هذا التقرير، سنتعرف عليها، وفقا لموقع ” webmd”.

أوضح التقرير أن الأشخاص الذين يشعرون دائما بالبرودة في أطرافهم قد يعانون من فقر الدم أي الأنيميا، فنقص كرات الدم الحمراء يتسبب في تقليل نسبة الأكسجين بالجسم، ولذا عليك الذهاب للطبيب لمعرفة طرق العلاج التي تعتمد على أدوية ونوعيات محددة من الطعام، وليست فقط الأنيميا هي السبب في الشعور ببرودة الأطراف، ولكن أيضا الإصابة بقصور في الغدة الدرقية من أهم الأسباب وعلاجها يعتمد علي أخذ علاجات هرمونية لتنظيم نسبتها بالجسم.

وأشار التقرير، إلى أن الإصابة بأمراض الكلى المختلفة كالفشل الكلوي أو خلل في أنزيمات الكلي، تعد من أهم أسباب الإصابة ببرودة بأطراف الجسم، وأيضا الأشخاص المصابين بمرض السكر يكونون أكثر عرضة للإصابة بذلك، كما أن الإصابة بنزلات البرد من أبرز الأسباب نتيجة للتعرض لارتفاع في درجة حرارة الجسم.

وأخيرا أكد التقرير علي أن التعرض لنقص في الفيتامين B12 يزيد من نسبة الشعور ببرودة الأطراف في الجسم، وعليك أخذ الحبوب الخاصة بهذا الفيتامين وأيضا تناول الأطعمة الغنية به كاللحوم الحمراء.