بسبب فنزويلا.. الكويت تُحذر من نقص النفط في 2019

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قال هاشم هاشم، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، اليوم الثلاثاء، إن معروض النفط العالمي قد يتأثر سلبا هذا العام بفعل تراجعات كبيرة في صادرات الخام من فنزويلا، جاء ذلك بعد أن فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على شركة النفط الوطنية الفنزويلية «بي. دي. في. اس. ايه»، بهدف تقليص صادرات البلد عضو أوبك إلى الولايات المتحدة والضغط على الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو لكي يتخلى عن السلطة، بعد أن شهدت بلاده عدة احتجاجات الأيام الماضية تطالبه بالرحيل عن السلطة، والاعتراف بزعيم المعارضة خوان جوايدو، رئيسا للبلاد، وفقا لسبوتنيك.
وكانت الحكومة الفنزويلية، أعلنت أمس الإثنين، أنها ستقوم بمراجعة شاملة لعلاقاتها الثنائية مع كل دول الاتحاد الأوروبي، التي اعترفت بزعيم المعارضة في فنزويلا، خوان جوايدو، رئيسا للبلاد. وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية: «ستقوم حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية بمراجعة علاقاتها الثنائية مع هذه البلدان
وكانت الحكومة الفنزويلية، أعلنت أمس الإثنين، أنها ستقوم بمراجعة شاملة لعلاقاتها الثنائية مع كل دول الاتحاد الأوروبي، التي اعترفت بزعيم المعارضة في فنزويلا، خوان جوايدو، رئيسا للبلاد.
وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية: «ستقوم حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية بمراجعة علاقاتها الثنائية مع هذه البلدان بصورة شاملة واعتبارا من اللحظة الحالية»، جاء ذلك بعد أن اعترفت كل من البرتغال والنمسا والدنمارك السويد وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا، بزعيم المعارضة الفنزويلي جوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد.
وذكرت شبكة «إيه بي سي نيوز»، أن اعتراف البرتغال جاء بعد ساعات من إعلان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أنه لا يستبعد احتمالية اندلاع حرب أهلية ببلاده مع تزايد الضغوط عليه للتنحي عن منصبه.(التفاصيل)
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