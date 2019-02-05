انت الان تتابع بابا الفاتيكان يصلي أول قداس له في منطقة الخليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

بابا الفاتيكان

وصل بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم الثلاثاء، إلى مقر القداس بستاد مدينة زايد الرياضية في أبو ظبي، حيث اكتست المدينة بوشاح المحبة والسلام استعدادا للقداس التاريخي، بمشاركة أكثر من 135 ألف شخص من مختلف أنحاء العالم، وهو أول قداس للبابا في منطقة الخليج. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن هذا القداس البابوي يمثل أكبر تجمع في دولة الإمارات، حيث تحتضن المنصات الرئيسية لمدينة زايد الرياضية أكثر من 60 ألف شخص، والمناطق المجاورة أكثر من 85 ألف شخص، إضافة إلى وجود خطط لاستيعاب كل الحضور في حال زيادة العدد.

وتحتضن الإمارات من 3 إلى 5 فبراير الجاري، زيارة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقداسة بابا الفاتيكان، وذلك ضمن مؤتمر "الأخوة الإنسانية" الأول. لأول مرة في التاريخ، استقل شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان، سيارة واحدة علاوة على الإقامة في بيت واحد خلال تواجدهما في دولة الإمارات