فيديو| دونالد ترامب يغضب العراق بسبب قاعدة الأسد وإيران

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي في واحدة من الانتقادات "الرقيقة" بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، وجه الرئيس العراقي برهم صالح اللوم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب تصريحاته حول رغبته بالإبقاء على وجود عسكري أمريكي في العراق بهدف مراقبة إيران.

وكان ترامب قد صرح لوكالة سي بي إس قبل يوم عن رغبته بالإبقاء على قاعدة عسكرية تستخدمها القوات الأمريكية في العراق لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية بهدف مراقبة إيران.

وقال صالح، إن الولايات المتحدة لم تطلب إذنا من العراق بمراقبة إيران من أراضيه، وعليها الاقتصار على محاربة الإرهاب وعدم تنفيذ أجندات جديدة.

ويوجد حوالي 5000 عسكري أمريكي في الأراضي العراقية يحوزون ترخيص تدريب قوات الأمن العراقية وتقديم المشورة لها ومساندتها في حربها ضد تنظيم الدولة.

ودافع ترامب في المقابلة مع شبكة التلفزيون الأمريكية عن قراره بسحب القوات الأمريكية من سوريا التي كانت هناك بهدف دعم الميليشيا الكردية في السيطرة على الجيب الأخير لتنظيم الدولة هناك.

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