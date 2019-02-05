لماذا يجب تناول السبانخ يومياً؟

أشارت الرابطة الألمانية للتغذية إلى أن السبانخ يعد واحداً من أكثر الخضراوات المفيدة للصحة، لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم.

وفيما يلي بعض الأسباب التي تدعو لتناول السبانخ يومياً:

تعزيز الصحة العامة

على الرغم من المبالغة بعض الشيء في تقييم كمية الحديد في السبانخ، إلا أنه يمد الجسم بالفعل بكمية أكبر مقارنة مع الخضراوات الأخرى، وعند تناول السبانخ يومياً فإن الجسم سيحصل على كمية كبيرة بالفعل من الحديد، كما أنه يمد الجسم ببعض العناصر الغذائية الهامة مثل فيتامين "ج"، الذي يحمي من العدوى، وفيتامين "أ" للحفاظ على العينين، والماغنسيوم لتنظيم ضغط الدم.

منح الجسم المزيد من القوة

يساعد تناول السبانخ بكثرة على تقوية عضلات الجسم، خاصةً إذا السبانخ طازجة، على شكل سلطة مثلاً، حيث يعمل البوتاسيوم على تقوية العضلات، كما أن النترات تغذي خلايا العضلات وتجعلنا أقوى.

الوقاية من الأمراض وإنقاص الوزن

تفيد النترات الموجودة في السبانخ أيضاً الصحة، فهي تنتج أكسيد النيتريك، الذي يقي من الإصابة بالجلطات والنوبات القلبية.

وقد يفيد تناول السبانخ أيضاً مرضى السرطان. وبالإضافة إلى كل هذا فإن السبانخ يحتوي على القليل من السعرات الحرارية، وبالتالي فإنه من الخضراوات المثالية لإنقاص الوزن.