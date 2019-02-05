بابا الفاتيكان يترأس قداسا تاريخيا في أبوظبي بحضور نحو 140 ألف شخص (فيديو)

دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم بابا الفاتيكان يصل استاد زايد الرياضى بأبوظبى لإقامة القداس الإلهى

انطلق صباح اليوم الثلاثاء، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أول قداس باباوي في تاريخ منطقة الخليج العربي بمدينة زايد الرياضية، والذي يترأسه قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، وبمشاركة قرابة 140 ألف مصل.

ويضم القداس البابوي في أبوظبي، جوقة تتألف من 120 مرنّما قادمين من 9 كنائس مختلفة من دولة الإمارات بقيادة جوي سانتوس صاحبة الجنسية الفلبينية.

وأكدت الجهات المعنية بتنظيم القداس الباباوي، الذي يترأسه قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في مدينة زايد الرياضية، استمرار الحركة المرورية العادية للعاصمة أبوظبي، ضمن خطة شاملة، لتأمين سهولة وصول عشرات الآلاف، الذي حضروا إلى القداس، عبر توفير حافلات مجانية تنقل الراغبين في الحضور من نقاط تجمع محددة.

كما أعدت شرطة أبوظبي خطة مرورية لتكثيف الرقابة عبر الأنظمة الذكية، ونشر الدوريات على الطرق المؤدية إلى مدينة زايد الرياضية، لتسهيل حركة السير بمناسبة القداس الباباوي.

وتمتلك دولة الإمارات تاريخاً عريقاً في التعايش بين الأديان وحرية ممارسة الشعائر الدينية، فقد تأسست أول كنيسة كاثوليكية في الدولة بأبوظبي عام 1965.

‬ويوجد في دولة الإمارات حالياً 76 كنيسة ودار عبادة للديانات والعقائد المختلفة بعضها تبرعت لها الدولة بأراضٍ لإقامتها.