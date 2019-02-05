شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الإعلام الكويتية تسلم درع تذكارى لرئيس الهيئة العامة للكتاب فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في أجواء احتفالية واكبت اختتام الدورة الخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب قام كل من محمد تقي وعيد الدويخ ممثلان لوزارة الإعلام الكويتية في المعرض بتسليم درع تذكاري باسم وزارة الإعلام الكويتية إلي هيثم الحاج رئيس الهيئة العامة للكتاب تقديرا لجهوده في انجاح المعرض .
وأشاد كل من تقي والدويخ بالإقبال الواسع والتنظيم المتميز الذي اتسمت به الدورة الحالية للمعرض، فضلا عن الإقبال الهائل علي الفعاليات من جانب الجمهور المصري والعربي المقيم بالقاهرة .
يذكر أن الكويت شاركت بجناح كبير في المعرض تضمن عددا من الإصدارات الجماهيرية المعروفة في مصر وأبرزها سلسلة عالم المعرفة ومجلة العربي.
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