شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 قادة " ميدانيين " من عناصر الميليشيا "الحوثية " شمالى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر عسكري يمني ، اليوم الثلاثاء بأن ثلاثة قادة "ميدانيين " من ميليشيا الحوثي الانقلابية ، قتلوا في مواجهات مع الجيش اليمني بجبهة "كتاف " شمال شرق محافظة صعدة - شمالي اليمن .

ونقلت قناة " العربية الحدث" الإخبارية ، عن المصدر قوله ، أن القادة الثلاثة قتلوا برصاص الجيش خلال معارك عنيفة ، تمكن خلالها الجيش من استعادة السيطرة على سلسلة جبال "القهر" القريبة من مركز مديرية "كتاف" ، والخط الإسفلتي المؤدي إليها.