شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: إصابة عنصرين من الشرطه الاتحادية بعبوة ناسفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوردت وكالة الأنباء العراقية نينا أن عنصرين اثنين من الشرطة الاتحادية العراقية أصيبا اثر تفجير عبوة استهدفت سيارة نقل تابعه لها غرب كركوك. ونقلت الوكالة عن مصدر أمني في محافظة كركوك - لم تسمه - القول إن العبوة انفجرت لدى مرور سيارة كرين بطريق المنزله قرب قرية العطشانه؛ ما أدى إلى إصابة اثنين.

وفي سياق متصل، أطلقت عناصر داعش قذائف هاون من جبال (حمربن) صوب قرية الحمل دون إصابات، فيما فجرت منزلا بقرية المنسية التابع لقضاء الحويجة يعود لعنصر أمني دون خسائر تذكر، كما انفجرتا عبوتين بقرية سبعه نيسان وقره يلا التابعه لناحية الرشاد جنوب كركوك دون خسائر تذكر .

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