شكرا لقرائتكم خبر عن سمير جعجع: وثيقة الأخوة الانسانية دستور عالمى يرسم صورة التعايش بسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غرّد رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع على حسابه الخاص عبر "تويتر"، قائلاً: "أتبنى كلياً ما قاله العلامة السيد على الأمين عن "وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك"، لذلك أورده كاملاً كما جاء: "إن وثيقة الأخوة الإنسانية التي صدرت من أبو ظبي بتوقيع من قداسة البابا فرنسيس بابا السلام ومن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب إمام الاعتدال، هي بمثابة دستور عالمي يرسم للبشرية صورة التعايش الأخوي بسلام واحترام بين الأفراد والشعوب والجماعات والأمم، وهذه الوثيقة التاريخية هي دعوة لكل الدول والقيادات في العالم لنبذ الصراعات والعمل بقيم الحرية والمحبة والسلام، وبهذه التعاليم الموجودة في الوثيقة يتجنب العالم شرور الحروب ومآسيها ويعمل على مساعدة الفقراء وجسر الهوة بينهم وبين الأغنياء، وبذلك يضمن العالم استمرار التقدم والازدهار في أمن وأمان".

وقال جعجع من هذا المنطلق سأختار كل يوم جملة أساسية من الجمل الواردة في الوثيقة رغبة منى فى إشاعة أجواء ومناخات هذه الوثيقة على أوسع نطاق ممكن، مضيفا: "إنها إعلان مشترك عن نوايا صالحة وصادقة من أجل دعوة كل من يحملون في قلوبهم إيمانا بالله وإيمانا بالأخوة الإنسانية أن يتوحدوا ويعملوا معا من أجل أن تصبح هذه الوثيقة دليلا للأجيال القادمة، يأخذهم إلى ثقافة الاحترام المتبادل، في جو من إدراك النعمة الإلهية الكبرى التي جعلت من الخلق جميعا إخوة".