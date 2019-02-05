برنامج الغذاء العالمى : 21 % من الأطفال فى ليبيا يعانون من سوء التغذية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح هيرفيه فيرهوسل - المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي ، بأن انعدام "الأمن الغذائي " في ليبيا لايزال يشكل تحديا بسبب تعطل السوق ، وانخفاض إنتاج السلع الغذائية .
وأضاف المتحدث - في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء في (جنيف ) أن مايصل إلى 21 % من الأطفال بين تسعة أشهر وخمس سنوات يعانون من سوء التغذية ، لافتا إلى أن برنامج الغذاء العالمي قدم مساعدات غذائية لحوالي 96 ألفا و 346 شخصا في ليبيا خلال ديسمبر من العام الماضي "2018 " في الوقت الذي تم فيه مساعدة أكثر من مائة ألف شخص في يناير الماضي .
ولفت إلى أن سبل المعيشة والوصول للخدمات الاجتماعية الأساسية قد تأثرا جراء النزاع في ليبيا ، مما حدا بالبعض على تبني استراتيجيات سلبية للتكيف مع الوضع مثل خفض عدد الوجبات اليومية ، والحد من النفقات غير المتعلقة بالغذاء لا سيما الصحة والتعليم .
وأشار إلى أنه خلال العام الماضي " 2018 " تضاءلت الواردات الغذائية في ليبيا بسبب "محدودية " الوصول إلى الموانئ ، وصعوبة الطرق ، لافتا إلى ارتفاع أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز ودقيق القمح ، بما يصل إلى 200 % ، مقارنة بمستويات ما قبل الصراع .
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