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وتأتي رسالة أمير الكويت العاجلة إلى المملكة عقب الزيارة السريعة التي قام بها أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، إلى الكويت أمس الاثنين.
وكان أكد أمير قطر في تغريدة له على موقع "تويتر"، قال فيها: "لقائي بسمو أمير الكويت كان وديا وأخويا وسعدت بالمشاعر التي لمستها من الأشقاء الكويتيين".
وتابع تميم: "تجمعنا بالأخوة في الكويت رؤى مشتركة حول مختلف الملفات، خاصة الحاجة لاستعادة اللحمة بين شعوبنا".
© Photo / Screenshot of Twitter
تغريدة وكالة كونا المحذوفة عن رسالة الأمير إلى الملك سلمان
جدير بالذكر، أن الكويت تقوم بوساطة لحل الأزمة الخليجية، التي اندلعت بين قطر من جهة، والسعودية والإمارات والبحرين ومعها مصر من جهة ثانية، في 5 حزيران/ يونيو 2017؛ بسبب اتهامات للدوحة بدعم الإرهاب، وهو الأمر التي تنفيه باستمرار.
كانت هذه تفاصيل خبر سر تغريدة الملك سلمان المحذوفة... رسالة عاجلة من الكويت إلى ولي العهد السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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