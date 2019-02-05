سورية تقتل زوجها بالتعاون مع عشيقها... والسلاح "فياغرا"

وقامت الزوجة بدس الحبوب في كوب النسكافيه داخل خيمتهما في منطقة طليا، والتي تسببت بتعرض زوجها إلى جرحة قلبية توفي على أثرها، كما نقل موقع "ليبانون ديبايت".

وأقيمت مراسم الدفن في أحد مدافن النازحين السوريين في بعلبك، وغادرت زوجته منطقة طليا وعادت إلى مخيم أهلها في الدلهمية بالقرب من تربل في قضاء زحلة لبنان.

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وبعد تحريات وشكوى من أقارب الضحية، أوقفت شعبة المعلومات الزوجة التي اعترفت على الفور بجريمتها التي اقترفتها بالتعاون مع عشيقها الذي أوقف أيضا.

وكانت الزوجة هربت إلى أهلها وفي انتظار العدة الشرعية لتعود إلى حضن عشيقها.