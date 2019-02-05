قوات_الاحتلال تعتقل خمسة فلسطينيين من محافظتي الخليل و جنين

الخليج - واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، خمسة شبان فلسطينيين من محافظتي الخليل و جنين.

وأفادت مصادر فلسطينية في المحافظتين، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين ، من بلدة يعبد جنوب غرب جنين ، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين فلسطينيين من من بلدة اذنا غرب الخليل بعد ان داهم منزلي ذويهما وفتشتهما.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة احياء في مدينة الخليل وبلدتي بيت امر وبني نعيم، ونصبت حواجزها العسكرية على مدخل مدينة الخليل الشمالي، وعلى مداخل سعير وحلحول، وأعاقت حركة المواطنين وفتشت مركباتهم ودققت في بطاقاتهم الشخصية.