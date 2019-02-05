الان تتابع مفاجأة.. لم تغسل شعرها منذ 20 عاما! والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات

من الطبيعي أن تجد السيدات والفتيات يحرصن على الظهور دائما بمظهر لائق، لكن من غير الطبيعي أن تجد سيدة تكسر هذه القاعدة بأمر غريب، كما هو الحال في سيدة بريطانية تدعى فرانكي كلوني، 32 عامًا، التي لم تكتف “بعدم غسل شعرها لمدة 20 عامًا، بل لم تقصه أيضًا.

حسب ما ذكر موقع “أودتي سنترال”، اليوم الثلاثاء، هي فنانة من برايتون جنوب شرقي بريطانيا، يبلغ طول شعرها مترين تحرص على تمشيطه فقط للحفاظ عليه.

قال الموقع، إن السيدة توقفت عن قص شعرها في السادسة من عمرها، وعندما بلغت 13 عاما، وصل شعرها إلى خصرها، وقالت إنها تكره استخدام الشامبو والبلسم اللذين كانا سببا في جفافه قبل أن تتوقف عن غسله تماما، ونتيجة لعدم غسل شعرها، عانت مؤخرًا من الحكة في فروة رأسها.

وأضافت “كلوني”، أن إطالة شعرها وعدم غسله طيلة هذه الفترة كانت فكرة أحد أصدقاء والدتها، وأضافت: “يعتقد الناس أني أستغرق وقتا طويلا في تصفيفه، لكن هذا غير صحيح لقد اعتدت على ذلك”.