مشروع قانون في هاواي لرفع السن القانونية للتدخين إلى مئة عام

قد يضطر سكان ولاية هاواي الأمريكية للانتظار طويلا قبل أن يسمح لهم القانون بالتدخين، إذا ما اعتمد مشروع تقدّم به نائب في البرلمان هدفه رفع السن القانونية لاقتناء التبغ تدريجا لتصبح 100 عام بحلول 2024.

ومن شأن مشروع القانون، الذي طرحه النائب الديمقراطي في البرلمان المحلي، ريتشارد كريجن، أن يتحوّل بحكم الأمر الواقع إلى حظر على منتجات التبغ بحلول عام 2024، وفقا للعين الإخبارية.

ورغم أن هاواي لديها أشدّ التشريعات صرامة في مجال التدخين، فإن كريجن، الذي هو في الأصل طبيب، يرى أنّه لا بدّ من بذل مزيد من الجهود للقضاء على "المنتج الأكثر فتكا في تاريخ البشرية"، وفق ما جاء في النصّ المقترح.

وقال النائب، في تصريحات لصحيفة "هاواي تريبيون هيرالد" الأمريكية: "لدينا في الواقع فئة من السكان تدمن هذه المنتجات بدرجة كبيرة تحت تأثير قطاع يصنّع هذه السجائر التي تتسبّب في إدمان شديد، علما منه أنها شديدة الفتك، وهي كذلك بالفعل".

وبموجب القانون، يحظر بيع السجائر لمن هم دون الحادية والعشرين من العمر، في حين أن السنّ القانونية تتراوح بين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة على الصعيد الفيدرالي.

ويقترح مشروع القانون رفع السنّ القانونية للتدخين إلى 30 في 2020 و40 في 2021 و50 في 2022 و60 في 2023 لتصبح 100 سنة بحلول 2024.

وصرّح كريجن، الذي أقرّ بأنه دخن التبغ خلال سنوات الدراسة الجامعية: "من واجب الدولة حماية الصحة العامة، ولهذا السبب لا نخوّل الناس مثلا أن يحصلوا بكلّ حرية على المواد الأفيونية".

وبحسب مراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، يعتبر تدخين التبغ السبب الرئيسي للأمراض والوفيات التي يمكن تفاديها في البلد، ويودي بحياة حوالى نصف مليون شخص كلّ سنة.