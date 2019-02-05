دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Tesla تستحوذ على Maxwell في صفقة بقيمة 218 مليون دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

إستحوذت شركة Tesla مؤخراً على Maxwell Technologies في صفقة بقيمة 218 مليون دولار تهدف من خلالها Tesla تطوير وتحسين بطاريات السيارات الكهربائية مع خفض التكلفة لمواجهة منافسي الشركة.

تسعى شركة Tesla لدعم تطوير البطاريات في السيارات الكهربائية التي تنتجها الشركة لمواجهة المنافسة الكبيرة في سوق السيارات، وفي إطار تحقيق هذا التطوير إنتهت الشركة مؤخراً من عقد إتفاق إستحواذ على Maxwel.

وتأتي قيمة أسهم Maxwel التي يبلغ عددها 45.9 مليون سهم بسعر 4.75 دولار للسهم، حيث من المتوقع أن يتم هذا الإستحواذ بشكل كامل مع إنتهاء الربع الثاني من 2019.

وقد أكد Franz Fink الرئيس التنفيذي لشركة Maxwel إلى أن صفقة الإستحواذ تأتي في مصلحة مساهمي الشركة والمستثمرين أيضاً، حيث من المتوقع أن تنتقل خبرة Maxwel في مجال الطاقة لتكون جزء من مستقبل صناعة السيارات والبطاريات لشركة Tesla.

وتعد تقنية Maxwell في الطاقة الكهربائية الجافة والتي تستخدم لصناعة ultracapacitor هي التقنية الأكثر أهمية والتي تسعى تيسلا لتطويرها لتكون جزء من صناعة البطاريات الكيميائية لدعم فعالية أكبر وتكلفة أقل في البطاريات، وهو ما يعزز مركز تيسلا في سوق السيارات بالتأكيد لمواجهة منافسيها.

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هذا الموضوع Tesla تستحوذ على Maxwell في صفقة بقيمة 218 مليون دولار ظهر على التقنية بلا حدود.