محمد بن زايد: الإمارات ستظل منارة المحبة والتسامح وشعاع أمل للتعايش الإنسانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الشيح محمد بن زايد، ولى عهد أبوظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة فى الإمارات، أنه تسلم نسختين من وثيقة الإخوة الانسانية من قداسة البابا فرنسيس وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وقال الشيخ محمد بن زايد: "تسلمت ببالغ الاعتزاز نسختين من وثيقة الأخوة الإنسانية من قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف .. ستظل الإمارات منارة المحبة والتسامح ومركز التقاء الثقافات والحضارات وشعاع أمل للسلام والتعايش الإنسانى".



الشيخ محمد بن زايد الشيخ محمد بن زايد



الدكتور أحمد الطيب مع الشيخ محمد بن زايد



البابا فرنسيس مع الشيخ محمد بن زايد

وحرص الشيخ محمد بن زايد، على وداع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لدى مغادرته البلاد، مثمنا جهوده المخلصة فى دعم الحوار والتسامح والتعايش الإنسانى، كما كان فى مقدمة مستقبليه عند وصوله إلى الإمارات للمشاركة فى لقاء الإخوة الإنسانية.



الشيخ محمد بن زايد يودع شيخ الأزهر الشيخ محمد بن زايد يودع شيخ الأزهر



الشيخ محمد بن زايد يودع شيخ الأزهر قبل مغادرة الإمارات

وشهد الحفل الختامى للقاء العالمى للأخوة الإنسانية، التوقيع شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان على وثيقة "الأخوة الإنسانية" التي تعد الوثيقة الأهم فى تاريخ العلاقة بين الأزهر الشريف والفاتيكان، وأحد أهم الوثائق فى تاريخ العلاقة بين الإسلام والمسيحية على الإطلاق، وذلك بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.