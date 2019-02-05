مفتى لبنان يشيد بوثيقة الأخوة الإنسانية التى وقعها شيخ الأزهر والبابا فرنسيس

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بالوثيقة التاريخية التي وقعت في دولة الإمارات العربية المتحدة بين البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، لتعزيز نشر ثقافة الحوار بين الأديان وتوطيد العلاقات المسيحية – الإسلامية.

وقال مفتي لبنان في بيان له اليوم الثلاثاء: "إن الأيادي الإماراتية البيضاء التي رعت هذا الحدث الكبير والمهم، لها منا كل الشكر والتقدير في عملها الرائد في إنجاز وتدعيم وثيقة الإخوة الإنسانية التي من شأنها أن تشكل خريطة الطريق لتحقيق التعارف، والسلام، والتسامح، والرحمة، والمحبة بين جميع البشر، والتي تؤسس للسلام بين جميع دول العالم، واستبدال ما ينفق على السلاح في سبيل سد عوز الدول الفقيرة، وتعليم أبنائها لينهضوا بها إلى مصاف الدول المتقدمة، وبهذا تحقق الوثيقة معنى الإخوة الإنسانية على أكمل وجه".