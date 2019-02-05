شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تنشئ مكتبا للتقارير المالية بهدف مكافحة الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المملكة دشنت مكتبا جديدا لمراقبة الإنفاق الحكومى قالت إنه سيساهم فى مواصلة مكافحة الفساد. ونقلت الوكالة عن النائب العام سعود المعجب قوله أمس الاثنين إن مكتب التقارير المالية سيكون تابعا لديوان المراقبة العام المعنى بكشف المخالفات والتجاوزات المالية. وأضاف "الفساد لا يقتصر على شركة دون أخرى أو قطاع حكومى دون غيره بل سيكون هناك متابعة لتلك الشركات من قبل الجهات المختصة". وقال إن النيابة العامة ستتولى أى تحقيقات.

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