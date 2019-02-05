- 1/2
- 2/2
ووفقا لوكالة "هسبرس"، لجأ المواطنون لاستعمال الكمامات، بهدف تفادي الإصابة بالمرض وتجنب كارثة أكبر.
© AP Photo / Nati Harnik
وتم تسجيل عدد من الحالات المصابة بمرض "إنفلونزا الخنازير" على مستوى العاصمة، كما أكدت "هسبرس" أن مستشفى مولاي يوسف بعمالة آنفا استقبل، حالة تظهر عليها أعراض المرض كانت الثانية من نوعها، ما أثار استنفار المرفق الصحي بالكامل.
وأعلنت وزارة الصحة في المغرب، أن حصيلة الوفيات بسبب "إنفلونزا الخنازير" بلغت 11 حالة، وشددت على أن الحالة الوبائية تبقى عادية مقارنة بالسنة الماضية.
وتعد أكثر الفئات تضررا من الفيروس، هؤلاء الذين تتجاوز أعمارهم 60 و70 سنة، والمصابون بأمراض مزمنة، والرضع الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر، والحوامل اللواتي لم تصل مدة حملهن إلى ثلاثة أشهر، والمصابون بالسكري والتهابات تنفسية حادة.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة 11 تثير الرعب في المغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.