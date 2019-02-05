إطلاق برنامج تدريبي لتأهيل الشباب السعودي لقيادة القطارات والعمل بالخطوط الحديدية

الخليج - واس

أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية (سرب) فتح باب التسجيل للدراسة في برنامج الدبلوم المتخصص في أحد مجالات الخطوط الحديدية، الذي ينتهي بالعمل في الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار), ويبدأ التسجيل اعتبارا من الثلاثاء 5 فبراير 2019م وحتى الخميس 28 فبراير 2019م، ويتاح التسجيل عبر موقع المعهد www.srp.edu.sa .

وأوضح مدير عام معهد سرب المهندس عبدالعزيز الصقير أن البرنامج يطرح تخصصات حيوية في صناعة الخطوط الحديدية، وتنتهي بتأهيل المتدرب ليكون قائدًا لقطار نقل المعادن، أو فني إشارات واتصالات، أو فني صيانة العربات والقاطرات، مبيناً أن مدة البرنامج عامين ونصف، منها سنة تحضيرية يتلقى خلالها المتدرب تعليمًا مكثفا باللغة الإنجليزية، يليها سنة نصف لدراسة التخصص والتدريب على رأس العمل.

وحول المكافأة التي يتقاضاها المتدرب، بيّن الصقير أن المتدرب يتقاضى مكافأة شهرية قدرها 2000 ريال للسنة التحضيرية و 3000 ريال للسنة والنصف التخصصية، كما يُسجَّل المتدرب في التأمينات الاجتماعية من اليوم الأول كموظف تحت التدريب ويحصل على تأمين طبي وإجازة لمدة شهر مدفوعة الأجر سنويًا أثناء فترة التدريب.

وعن الشروط العامة للقبول في البرنامج، أفاد الصقير أن المتقدم يجب أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلًا على الثانوية العامة (علمي) بمعدل لا يقل عن 80%، وأن لا تقل درجته في اختبار “قياس” عن 70%، وأن لا يزيد عمر المتقدم عن 23 عامًا، وأن يجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.

وقدّم الصقير شكره للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني, والشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وكليات التميز، مؤكدًا أن الكفاءات الوطنية الشابة الجديرة بالتوطين تسهم في تحقيق الاستدامة في صناعة الخطوط الحديدية، وفي رفع الكفاءة، وتحقيق رؤية المملكة 2030 بتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي.