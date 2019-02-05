ترامب يدعو طفلا لحضور خطابه في الكونجرس

جوشوا ترامب تلميذ في الصف السادس في ويلمنجتون في ولاية ديلاوير الأمريكية، لا يمت للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأي قرابة عائلية، لكن دونالد ترامب دعاه ليحضر الخطاب الذي سيلقيه أمام الكونجرس، الثلاثاء؛ لأنه محط استهزاء في مدرسته بسبب اسم عائلته، وفقا للعين الإخبارية.

وجاء في بيان مقتضب يعرف فيه البيت الأبيض بالمدعوين لحضور خطاب الرئيس حول حال الاتحاد: "يهوى جوشوا العلوم والفنون والتاريخ".

وكشف البيت الأبيض عن أنه "يحب أيضا الحيوانات ويأمل في العمل بمجال ذي صلة عندما يكبر، وبطله وأعز صديق له هو عمه كودي الذي يخدم في صفوف سلاح الجو الأمريكي".

وتابع: "لكن جوشوا تعرض للأسف لمضايقات في المدرسة بسبب اسم عائلته. وهو ممتن للسيدة الأولى وعائلة ترامب على دعمهم له".

ويقضي التقليد في الولايات المتحدة بأن يدعو الرئيس والنواب الـ535 في الكونجرس من يحلو لهم لحضور الخطاب السنوي حول حال الاتحاد.