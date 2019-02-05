- 1/2
- 2/2
ووفقا لقناة "الإخبارية" السعودية، القمر الصناعي مملوك بالكامل للسعودية، وسيجري تشغيله والتحكم به، من خلال محطات أرضية داخل المملكة.
ومن المنتظر أن يساهم القمر بتقديم تطبيقات متعددة، تشمل اتصالات النقل التلفزيوني، والهاتف، والإنترنت، والاتصالات العسكرية الآمنة، وتوفير الاتصالات للمناطق شبه النائية والمناطق المنكوبة.
© Fotolia / Andrey Armyagov
كما تعاونت مع شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية لتدريب عدد من المهندسين على عمليات التصنيع والاختبارات لأقمار الاتصالات.
وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وخلال زيارته مقر شركة "لوكهيد مارتن" في وادي السيليكون بمدينة سان فرانسيسكو الأميركية، في نيسان/أبريل من العام الماضي، وقّع على القطعة الأخيرة من القمر السعودي للاتصالات الأول، وكتب على إحدى قطعه عبارة "فوق هام السحب".
كانت هذه تفاصيل خبر توقيع ابن سلمان يصعد للفضاء برفقة قمر صناعي سعودي أول من نوعه... ماذا كتب ولي العهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.