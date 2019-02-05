الحوثيون: لن يتم الإفراج عن الأسرى السعوديين إلا في حال الإفراج عن جميع الأسرى اليمنيين

عمان — سبوتنيك. وصرح رئيس الوفد الحوثي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "أن السعودية هي المسؤول الأول والأخير عن مصير جميع الأسرى اليمنيين سواء داخل اليمن أو خارج اليمن".



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وتابع، أن "مصير الأسرى السعوديين مرتبط ارتباطا كاملا بمصير الأسرى اليمنيين، ولن يتم الإفراج عن الأسرى السعوديين إلا في حال الإفراح عن جميع الأسرى اليمنيين سواء لدى الأطراف اليمنية أو السعودية أو الإمارات".

وكانت الحكومة الأردنية أعلنت، السبت 2 فبراير / شباط، على لسان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين سفيان القضاة، الموافقة على طلب جديد من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لعقد اجتماع في عمان الأسبوع المقبل، بين ممثلي الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، لمتابعة مناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين، في إطار دعم الأردن لجهود إنهاء الأزمة اليمنية ومساعي المبعوث الخاص للتوصل إلى حل سياسي لها وفق المرجعيات المعتمدة.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ منذ 26 آذار/مارس 2015 عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.