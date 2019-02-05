فيديو مبهر لراكب يوثق رحلته عبر قطار الحرمين من مكة إلى المدينة

تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” مقطع فيديو مميز وثقه أحد الركاب عن رحلته بقطار الحرمين الشريفين من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة .

وأظهر الفيديو الذي حاز على إعجاب المتابعين ، فخامة المقاعد ووسائل الترفيه داخل العربات ، حتى بدا أشبه بالطائرة ، وعزز ذلك الشعور ظهور المضيفين بمظهر مميز وأنيق وهم يقدمون المشروبات والخدمات للركاب .

كما بيّن الفيديو ، إذاعة دعاء السفر فور إنطلاق الرحلة بعدة لغات ، ووجود شاشة توضح المحطات الحالية والقادمة للركاب في رفاهية ويسر أمامهم .