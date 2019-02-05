تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” مقطع فيديو مميز وثقه أحد الركاب عن رحلته بقطار الحرمين الشريفين من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة .
وأظهر الفيديو الذي حاز على إعجاب المتابعين ، فخامة المقاعد ووسائل الترفيه داخل العربات ، حتى بدا أشبه بالطائرة ، وعزز ذلك الشعور ظهور المضيفين بمظهر مميز وأنيق وهم يقدمون المشروبات والخدمات للركاب .
كما بيّن الفيديو ، إذاعة دعاء السفر فور إنطلاق الرحلة بعدة لغات ، ووجود شاشة توضح المحطات الحالية والقادمة للركاب في رفاهية ويسر أمامهم .
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو مبهر لراكب يوثق رحلته عبر قطار الحرمين من مكة إلى المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.