شكرا لقرائتكم خبر عن حيلة فاشلة.. حقائب عائلة تحوي 250 لفة «قات» بمكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:

لم تُفلح محاولة قائد مركبة استخدام عائلة كغطاء لتمرير قرابة 250 حزمة قات داخل حقائب ملابس من قبضة رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرَّمة وتمكنت من إحباطها.

وأثناء قيام رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بعملهم المعتاد، وتحديداً في مركز الضبط الأمني بالليث بطريق الساحل؛ التابع للقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرَّمة، تم الاشتباه في قائد مركبة من نوع صالون ترافقه عائلة مكوَّنة من أربعة أشخاص “شخصين وطفلين”.

وجرى استيقاف المركبة وطلب أوراقها وهويات الركاب؛ إذ اتضح نظاميتها، وبتفتيش المركبة اشتبه رجال القوة في مجموعة حقائب ملابس في آخر المركبة.

وتم فتح الحقائب وعُثر بداخلها على قرابة 250 حزمة قات مخدر، تم إعداد محضر بالواقعة، وسُلِّم الأشخاص والمضبوطات إلى “مخدرات الليث” بحكم الاختصاص.