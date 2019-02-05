شكرا لقرائتكم خبر عن الباحة.. إصابة عدة أشخاص في حادث دهس على طريق «بني محمد» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الباحة: باشرت دوريات المرور والأمن العام، حادث دهس متعدد لأكثر من ثلاثة أشخاص على طريق “بني محمد” باتجاه الأطاولة في منطقة الباحة. وتشير المعلومات الأولية؛ إلى أن حادث الدهس تعرَّض له أكثر من 3 أشخاص من جنسية عربية، وتعرضت المركبة للانقلاب.

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