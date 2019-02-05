بالصور| الثلوج «تشل» الجزائر وتوقف أكبر 3 مطارات.. والجيش يتدخل 

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي

توقّفت الملاحة الجوية، اليوم الاثنين، بأكبر ثلاث مطارات شرقي الجزائر، بسبب الثلوج والصقيع والضباب، إلى جانب شلل في حركة المرور بمناطق عدة شمالي البلاد.

وأفاد بيان لشركة الخطوط الجوية الجزائرية الحكومية أن الملاحة الجوية توقفت بمطار عنابة الساحلي، بسبب الضباب الكثيف وتدنّي مدى الرؤية.

وحسب البيان ذاته، فإن الرحلات الجوية من وإلى مطاري سطيف وقسنطينة (شرق) جرى تعليقها بسبب تساقط الثلوج بكثافة وتشكّل الصقيع.

ولفت إلى أن الرحلات ستبقى معلّقة من وإلى هذه المطارات إلى غاية تحسن الأحوال الجوية.

ولم يذكر البيان عدد الرحلات التي أُلغيت، وهل هي داخلية أم خارجية.

وتعتبر المطارات الثلاثة دولية، كما تطير عبرها عشرات الرحلات يومياً نحو مطارات داخلية أخرى.

وتسيّر الخطوط الجوية الجزائرية وشركة طيران الطاسيلي (فرع سوناطراك الحكومية) رحلات شبه يومية إلى فرنسا انطلاقاً من المطارات الثلاثة.

كما تسيّر شركة الخطوط الجوية التركية 3 رحلات أسبوعية إلى مطار قسنطينة.

وفي سياق متصل ذكرت قوات الدرك الوطني الجزائري (قوة تابعة لوزارة الدفاع) أن 15 طريقاً رئيسياً تربط بين ولايات البلاد، و12 طريقاً داخل الولايات؛ مغلقة بسبب الثلوج عبر 12 محافظة بوسط وشرقي البلاد.

وتتوقع إدارة الأرصاد الجوية الجزائرية استمرار تساقط الثلوج اليوم على مرتفعات شرق البلاد التي يتعدّى ارتفاعها 700 متر عن سطح البحر.

وتعتبر هذه المرة الثالثة في أقل من شهر التي تعلَّق فيها حركة الملاحة الجوية بمطارات شرقي الجزائر بسبب الثلوج والصقيع وسوء الأحوال الجوية.

والأحد، أعلن الجيش الجزائري، عبر بيان له، تدخل عناصره بعدة محافظات من وسط وغربي البلاد لفتح الطرقات والمسالك أمام حركة المرور بسبب التساقط الكثيف للثلوج.