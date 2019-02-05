فيديو وصور| استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي استشهد شاب فلسطيني، مساء اليوم الإثنين، وأصيب آخر برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي على حاجز الجلمة شمال مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة، بدعوى إلقاء عبوة ناسفة.

وكشف الهلال الأحمر الفلسطيني، عن نقل المصاب إلى مدينة جنين لتلقي العلاج الطبي، في حين لم تتمكن طواقم الإسعاف من الوصول إلى الشاب الثاني.

بينما أشارت مصدر فلسطيني إلى أن الشابين وصلا إلى الحاجز وهما يستقلان دراجة نارية، عندها أطلق عليهما جنود الجيش الإسرائيلي النار بذريعة إلقاء جسم مشبوه باتجاه الجنود.

وزعمت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الشاب ألقى عبوة ناسفة على حاجز الجلمة، وعندها أطلق عليه الجنود النار، ما أدى إلى وفاته، ولم ترد أية أنباء عن وقوع إصابات في وسط الجنود الإسرائليين.

بينما زعمت القناة العبرية الثانية، أن الشابين أطلقا النار على الجنود، وحاولا إطلاق قنبلة يدوية نحوهم، قبل أن يرد الجيش بإطلاق النار.

وأكدت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن الحادثة لم تسفر عن إصابات في صفوف الجيش.

وقال رئيس مجلس قروي الجلمة محمد أبو فرحة إن سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر نقلت الشاب المصاب إلى أحد المستشفيات، فيما بقي جثمان الشهيد ملقى على الأرض، ويجري التحري عن هويّته.

وذكرت مواقع محلية فلسطينية أن الشاب يدعى عبد الله فيصل طوالبة ويبلغ من العمر 19 عاما.

ونشرت الصفحة الرسمية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح " على "فيس بوك"، بعض الصور والفيديوهات لشهيد عبدالله وعائلته بالمستشفى.

مسيرة كبيرة تجوب شوارع مدينة جنين حاملين فيها جثمان الشهيد عبد الله طوالبة

فيديو الشاب الذي أصيب برصاص جيش الاحتلال قرب حاجز الجلمة في جنين