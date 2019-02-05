شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخر برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر، مساء أمس الاثنين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز الجلمة في جنين شمال الضفة الغربية.

وذكرت مصادر فلسطينية أنَّ جيش الاحتلال أطلق النار صوب شابين فلسطينيين كانا يقودان دراجة نارية، وزعم جيش الاحتلال أن أحدهما ألقى جسماً مشبوهاً تجاههم فأطلقوا النار عليهما.

فيما قال الناطق باسم الهلال الأحمر في جنين محمود السعدي إن الاحتلال أطلق النار على شابين كانا يستقلان دراجه نارية بالقرب من معبر الجلمه بجنين، فاستشهد أحدهما وأصيب الآخر برصاصة في الكتف، موضحاً أن الطاقم الطبي نقل الشاب المصاب إلى المستشفى الحكومي بجنين ووصف وضعه أنه مستقر.

فيما ذكرت مصادر محلية أن الشابين كانا يسلكان الطريق دون أن يصدر منهما أي شيء تجاه جنود الاحتلال.