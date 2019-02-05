شكرا لقرائتكم خبر عن هانيبال القذافى يكشف كواليس اختفاء موسى الصدر بليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هانيبال، نجل الزعيم الليبى الراحل معمر القذافى، عددا من المعطيات بشأن اختطافه فى سوريا وسجنه فى لبنان، كما تحدث عن قضية موسى الصدر، الذى اختفى قبل عقود فى ليبيا.

ووفق ما نشره موقع "سكاى نيوز"، فإن نجل القذافى أجرى حوارًا حصريًا مع وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي"، كشف خلاله كل هذه التفاصيل، بالإضافة إلى حديثه عن مستقبله السياسى.

ووافق "هانبيال"، للمرة الأولى منذ سجنه، على إجراء مقابلة حصرية مع وكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء.

وخلال الأيام الماضية، أدى نزع عناصر من "حركة أمل" اللبنانية العلم الليبى من موقع انعقاد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية فى بيروت ورفض ليبيا لاحقًا المشاركة، إلى نشوب أزمة فى العلاقات بين البلدين.

وتعتبر "أمل" أن السلطات الليبية غير متعاونة بقضية رئيس المجلس الإسلامى الشيعى الأعلى السابق، مؤسس الحركة، موسى الصدر.

وسلط التوتر الحاصل فى العلاقة بين البلدين الضوء على مصير هانيبال القذافي، الذى سجن فى لبنان منذ 2015، بعد اتهامه بإخفاء معلومات بشأن اختفاء الصدر.