شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الاعتداء عليه.. معلم بيشة: أفكر في التقاعد بعد تعرضي للإهانة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

روى المعلم، تركي بن مسفر المعاوي، المعتدى عليه في بيشة تفاصيل الواقعة، مؤكداً عزمه ترك العمل بعد إهانته أمام طلابه وداخل الفصل الدراسي.

وشكر المعلم، خلال مداخلة هاتفية له في برنامج “يا هلا ” المذاع على فضائية “روتانا خليجية”، مكالمة وزير التعليم له، قائلاً: “يشكر معالي الوزير على اتصاله وعلى اهتمامه، وأتمنى منه أن يحافظ على الطلاب وكرامة المعلم”.

وأضاف المعاوي: “الطالب استهتر بالمعلم، وأصبحنا في وضع خطر، والطلاب الذين اعتدوا على موقوفين، ولكن نفسيتي كشخص لا أستطيع وصفها؛ لأنني تعرضت للإهانة أمام طلابي وزملائي، وأفكر في التقاعد بعد أن أُهنت أمام طلابي عقب 25 عاماً من الخدمة وتربية الأجيال”.

وروى تفاصيل الحادث، قائلاً: “عند الساعة الثامنة وعشر دقائق من صباح أمس الأحد، تسلل ولي أمر واثنان من أبنائه إلى الفصل وحاولت أن أخرجهم ولكنهم قاموا بالاعتداء علي بدون سبب”.

وتابع: “قام أحد الأبناء بالاعتداء علي في الفصل أثناء تأدية عملي بحجة قيامي بضرب أخيه في الصف الثالث الابتدائي”، مؤكداً أن مدير تعليم بيشة، نايف سلطان الهاجري، وجّه بتشكيل لجنة عاجلة للوقوف على حيثيات ما حدث ورفع تقرير بذلك.