شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو مروع.. سيارة مسرعة تدهس شخصين في بريدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - .

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وثَّق مقطع فيديو متداول، اليوم الاثنين، حادثة دهس مروعة، لشخصين بسبب السرعة الجنونية في أحد شوارع بريدة.

وظهر خلال المقطع، ثلاثة أشخاص، على جانبي الطريق، وفجأة داهمتهم السيارة مما تسبب في اصطدامها بأحد الأشخاص وأطاحت به في الهواء وأصابت آخر، بينما نجا شخص ثالث كان بجوارهم.

وأثار المقطع حالة من الاستياء بين متداوليه، مطالبين الجهات المعنية بوضع حد للقيادة الجنونية وتهور بعض السائقين، مما يعرض حياة الآخرين للخطر.