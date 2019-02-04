هذا الموضوع Xiaomi تخطط لإطلاق إصدار جديد من هاتف الألعاب Black Shark ظهر على التقنية بلا حدود.
أكدت شركة شاومي على تطوير إصدار جديد من هاتفها المخصص للألعاب Black Shark، مع توقعات أن يتم الكشف عنه في ربيع هذا العام.
تستمر شركة شاومي في تطوير هواتف الألعاب خلال الفترة القادمة، حيث أكدت الشركة رسمياً على تطوير إصدار جديد من هاتفها المخصص للألعاب Black Shark.
وقد مر على إطلاق الإصدار الأول من هواتف شاومي المخصصة للألعاب 9 أشهر الآن، حيث أكد Wang Teng Thomas على أن الإصدار الجديد من هاتف Black Shark يأتي بالفعل بآداء سريع جداً، كما يعرف الهاتف الآن بBlack Shark Skywalker.
ومن المتوقع وفقاً لتسريبات سابقة أن يأتي الإصدار الجديد من هاتف Black Shark مع رقاقة معالج Snapdragon 855، كما يدعم ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، أيضاً يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 9 Pie.
أيضاً من المتوقع أن يتم الإعلان عن الإصدار الجديد في شهر أبريل، وهو نفس الموعد الذي أطلق فيه الإصدار الأول من هواتف شاومي المخصصة للألعاب.
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هذا الموضوع Xiaomi تخطط لإطلاق إصدار جديد من هاتف الألعاب Black Shark ظهر على التقنية بلا حدود.
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