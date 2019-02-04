شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسي يقرر مد حالة الطوارئ لمدة شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، تمديد حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد لمدة شهر، ابتداء من 5 فبراير الجاري.

وذكر بيان للرئاسة التونسية اليوم /الاثنين/ أن ذلك جاء بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وبعد تداول مجلس الأمن القومي هذا القرار.

يذكر أن حالة الطوارئ أعلنت في تونس في نوفمبر من العام 2015، في أعقاب هجوم انتحاري قتل فيه 12 عنصرا في الأمن الرئاسي وإصابة آخرين.