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© AFP 2018 / Vincenzo PINTO
وكتب على "تويتر": "برج خليفة يحتفي بالزيارة التاريخية لقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية إلى الإمارات".
ويبدوا البرج مضيئا بألوان مختلفة، تتخللها بعض الكلمات، التي كان أبرزها "لقاء الإخوة الإنسانية".
ووصل بابا الفاتيكان، أمس الأحد 3 فبراير، إلى أبوظبي، في زيارة تاريخية، قال عنها "هذه الزيارة فرصة لكتابة صفحة جديدة في تاريخ العلاقات بين الديانتين. وتقول دولة الإمارات إن الزيارة تعكس تاريخها بوصفها "مهدا للتنوع".
ويشارك بابا الكنيسة الكاثوليكية في المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية في أبوظبي، الذي ينظمه مجلس حكماء المسلمين بمشاركة قيادات دينية وشخصيات فكرية وإعلامية من مختلف دول العالم، بهدف تفعيل الحوار حول التعايش والتآخي بين البشر.
ويسعى المؤتمر إلى التصدي للتطرف الفكري وسلبياته وتعزيز العلاقات الإنسانية وإرساء قواعد جديدة لها بين أهل الأديان والعقائد المتعددة تقوم على احترام الاختلاف.
وفي ختام المؤتمر، اليوم الاثنين، تم التوقيع على وثيقة "الأخوة الإنسانية" من أجل السلام العالمي، بحضور بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر أحمد الطيب.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو... هذا ما حدث لـ"برج خليفة" أثناء زيارة بابا الفاتيكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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