رام الله/ أيسر العيس/الخليج 365
استشهد فلسطيني، وأصيب آخر بجراح، مساء الإثنين، إثر إطلاق الجيش الإسرائيلي، النار عليهما، شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية (غير حكومية)، في بيان، إن طواقمها استلمت جثمان شهيد قتله الجيش الإسرائيلي قرب معبر الجلمة، شمالي جنين.
وأوضحت أنها استلمت جثمان الشاب، وتوجهت به إلى مستشفى جنين الحكومي.
وذكرت الجمعية أن المعلومات تشير إلى أن الشابين كانا يستقلان دراجة نارية وأطلق الجيش النار عليهما.
وفي وقت لاحق، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الشهيد هو عبد الله فيصل عمر طوالبة (19 عاماً)، من قرية الجلمة.
وأشارت في بيان أن حالة المصاب متوسطة، إثر إصابته بالرصاص الحي أسفل الظهر.
ولم يصدر بيان على الفور من الجانب الإسرائيلي بشأن الواقعة.
كانت هذه تفاصيل خبر استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص إسرائيلي شمالي الضفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.