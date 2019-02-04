استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص إسرائيلي شمالي الضفة

رام الله/ أيسر العيس/الخليج 365

استشهد فلسطيني، وأصيب آخر بجراح، مساء الإثنين، إثر إطلاق الجيش الإسرائيلي، النار عليهما، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية (غير حكومية)، في بيان، إن طواقمها استلمت جثمان شهيد قتله الجيش الإسرائيلي قرب معبر الجلمة، شمالي جنين.

وأوضحت أنها استلمت جثمان الشاب، وتوجهت به إلى مستشفى جنين الحكومي.

وذكرت الجمعية أن المعلومات تشير إلى أن الشابين كانا يستقلان دراجة نارية وأطلق الجيش النار عليهما.



وفي وقت لاحق، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الشهيد هو عبد الله فيصل عمر طوالبة (19 عاماً)، من قرية الجلمة.



وأشارت في بيان أن حالة المصاب متوسطة، إثر إصابته بالرصاص الحي أسفل الظهر.

ولم يصدر بيان على الفور من الجانب الإسرائيلي بشأن الواقعة.