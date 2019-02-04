دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة قوقل تُطلق تطبيقين جديدين لمساعدة الصم وضعاف السمع الشديد

© Tech World قدمت بواسطة قوقل تُطلق تطبيقين جديدين لمساعدة الصم وضعاف السمع الشديد

أعلنت شركة قوقل اليوم عن تطبيقين جديدين سيدعمان حاليًا نظام تشغيل أندرويد فقط، ويحملان اسم Live Transcribe و Sound Amplifier، وكلا التطبيقين مصممان كميزات إمكانية وصول لمساعدة الأشخاص الصم أو ضعاف السمع في حياتهم اليومية، وفي هذا الصدد قالت الشركة أنها عملت مع جامعة Gallaudet في واشنطن العاصمة والخاصة بالأشخاص الذين يعانون من الصم أو صعوبة في السمع.

أما فيما يخص فائدة وإمكانية استخدام التطبيقين، فأولًا Live Transcribe هو عبارة عن تطبيق يقوم تلقائيًا بترجمة الكلام بشكل حي ومباشر، مما يسمح للأشخاص بالتواصل في الحالات التي قد لا يكونوا قادرين على ذلك، أما التطبيق الثاني Sound Amplifier فتم تصميمه كمُضخم ومحرر صوت لأولئك الذيم يعانون من فقدان السمع، مما يسمح بتعديل إعدادات الصوت لتحسين القدرة على الاستماع، وهو بالمناسبة تم الإعلان عنه في مؤتمر قوقل للمطورين في مايو العام الماضي.

بدوره أيضًا سيكون كلا التطبيقين متاحين بشكل مُسبق مع هواتف بيكسل 3، وتحديدًا في إعدادات إمكانية الوصول، كذلك سيتوفّران من على متجر قوقل بلاي للهواتف الأخرى، ومع ذلك تطبيق Live Transcribe متاح حاليًا بنسخة تجريبية وعلى نطاق محدود من الدول، وكذلك تطبيق Sound Amplifier سيعمل مع نظام أندرويد 9.0 فأحدث مما يَحُدّ من توفرها.

فيما يخص إمكانية استخدام تطبيق Live Transcribe فعند فتحه، سيبدأ ببساطة بكتابة ما يسمعه بنص كبير سهل للقراءة، وهو يعمل بشكل ذكي للغاية، حيث يدعم إضافة علامات الترقيم وحتى فهم السياق، وهنا يتطلب التطبيق الاتصال بالإنترنت من أجل الاستفادة منه، كذلك هناك خيار التحويل للوحة المفاتيح للكتابة بدلًا من الصوت، وهو مفيد في بعض الحالات، فضلًا عن ميزة اهتزاز الهاتف لإعلام صاحبه بأن أحدهم بدأ بالحديث بعد فترة من الصمت.

وليس هذا فحسب بل يدعم تطبيق Live Transcribe الترجمة بشكل صحيح وبدون الحاجة الى التبديل، وهنا يدعم ما يصل إلى 70 لغة مختلفة، وهناك الثيّم المُظلم الذي يُحوّل الخلفية إلى داكنة مع تغيير النص للون الأبيض.

أما تطبيق Sound Amplifier فهو أداة داخل إعدادات إمكانية الوصول، ويُمثّل خيارًا جديدًأ ينقلك إلى شاشة بها مجموعة من أشرطة التمرير لضبط إعدادات الصوت المختلفة، بحيث يمكنك توصيل سماعة رأس سلكية “شرط أساسي لعمل التطبيق”، ثم يقوم الهاتف بمعالجة الصوت الوارد لتسهيل الاستماع إليه، وبدون الحاجة الى الإنترنت.

أخيرًا أشارت قوقل بأنها لم تستبعد تطوير تطبيقات مماثلة من على نظام iOS، ولكنها وبصريح العبارة قالت بأنها تُركّز في الوقت الحالي على نظام أندرويد، وللأشخاص الذين يرغبون في تجربة Live Transcribe عليهم التسجيل في الطلب المسبق بهدف إعلامهم فور إتاحته بنسخته الرسمية وعلى نطاق واسع.

التدوينة قوقل تُطلق تطبيقين جديدين لمساعدة الصم وضعاف السمع الشديد ظهرت أولاً على عالم التقنية.