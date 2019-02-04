دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة واتس آب على آيفون يدعم الآن بصمة الأصبع ومعرّف الوجه

© Tech World قدمت بواسطة واتس آب على آيفون يدعم الآن بصمة الأصبع ومعرّف الوجه

في تحديث مهم لتطبيق التراسل الأوّل واتس آب على آيفون يحمل رقم إصدار WhatsApp 2.19.20، يسمح أخيرًا للمستخدم بقفل التطبيق وفتحه عبر بصمة الأصبع أو مُعرّف الوجه “Face ID”، من ناحيته هذه الميزة الجديدة كانت متوقعة منذ أكتوبر من العام الماضي، حيث تم الإبلاغ عن وجودها في نسخة تجريبية من التطبيق، وهي تعمل للكيفية التي يعمل بها تطبيق آوتلوك أو بالكيفية التي يحمل بها جهاز الآيفون بشكل عام.

بدوره أيضًا وكما أشرنا هذه الميزة ستسمح فقط بقفل التطبيق وليست كميزة إضافية لقفل محادثات واتس آب فردية، ويُمكن الوصول إليها من خلال الانتقال الى إعدادات واتس آب ومن ثم الحساب وصولًا غلى الخصوصية وانتهاءًا بخيار قفل الشاشة، وبمجرد الانتقال الى الخيار الأخير سيعرض لك التطبيق الطرق المتاحة، فإذا كان يدعم هاتفك الآيفون كلا الطريقتين فستظر لك كلاهما، أما إن كان يدعم فقط بصمة الأصبع فستظهر هذه الحماية فقط.

أيضًا هنا تعرض الإعدادات خيارات لوقت قفل التطبيق، فإما على الفور أو بعد 15 دقيقة أو بعد ساعة من قفل الشاشة، فضلًا عن السماح بالرد على الرسائل والمكالمات الخاصة بالتطبيق من لوحة الإشعارات وبدون الحاجة إلى المصادقة، أخيرًا من المتوقع أن نرى هذه الميزة متاحة على أندرويد خلال الأيام أو الأسابيع القليلة القادمة، كونها أيضًا ظهرت في نسخ تجريبية سابقة.

تحميل تحديث واتس آب على آيفون من هنا.

التدوينة واتس آب على آيفون يدعم الآن بصمة الأصبع ومعرّف الوجه ظهرت أولاً على عالم التقنية.