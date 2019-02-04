دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي هكذا وصف الشيخ محمد بن راشد زيارته لمدينة العلا هكذا وصف الشيخ محمد بن راشد زيارته لمدينة العلا السعودية

أبدى الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات، سعادته بزيارة مدينة العلا السعودية الأثرية، برفقة ابنه حمدان بن محمد بن راشد، مطلع الأسبوع الجاري.

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ونشر الشيخ محمد بن راشد، صورًا على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، مطلع الأسبوع الجاري، مُذيلاً إياها بتعليق:"في عاصمة الجبال وعاصمة التاريخ والآثار.. في العلا.. حضارات تعاقبت هنا وحضارة جديدة يبنيها أخي الملك سلمان وولي عهده على أرض المملكة الحبيبة".

بعد حضور مهرجان شتاء طنطورة: مشاهير مصر منبهرون بمدينة العلا التاريخية alqiyady 1 بعد حضور مهرجان شتاء طنطورة: مشاهير مصر منبهرون بمدينة العلا التاريخية

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يُذكر أن مدينة العلا تحتضن العديد من الأماكن الأثرية التاريخية المعترف بها عالميًا من قبل منظمة اليونسكو؛ حيث تشهد حاليًا فعاليات مهرجان شتاء طنطورة الذي يُعد من أبرز الأحداث الثقافية التي تشهدها المدينة السياحية خلال الفترة من 20 ديسمبر 2018 حتى 9 فبراير 2019.

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