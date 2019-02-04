شكرا لقرائتكم خبر عن الحريري: الاقتصاد ومحاربة الفساد أولوية الحكومة اللبنانية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أن المهمة الأولى للحكومة الجديدة، ستكون تطبيق مقررات مؤتمر باريس لدعم الاقتصاد والبنى التحتية للبنان (سيدر) التي تمس المواطن اللبناني بشكل مباشر، معربا عن تفاؤله أن السنوات المقبلة ستكون أفضل بالنسبة إلى البلاد.

وأشار الحريري - في تصريح له مساء اليوم على هامش استقباله وفودًا مهنئة بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة - إلى أن الحكومة ستعمل على تنفيذ كل المشاريع المطلوبة ضمن إطار عال من الشفافية ومحاربة الفساد "ومن أراد مواكبتنا في هذه المسيرة فأهلا وسهلا به، ومن لم يرد فليتحمل المسئولية". على حد قوله.

وأضاف: "محاربة الفساد وتخفيض نفقات القطاع العام وضبط الإدارة، أمور ستكون شغلنا الشاغل في المرحلة المقبلة، وهذا القرار اتخذته مع الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ولن نتهاون مع أحد في هذه المجال، وإذا شعر البعض بأنه مستهدف فإنني أقول إن تيار المستقبل ورئاسة الحكومة ترفع الغطاء عن أي فاسد إن وجد لدينا، والجميع سيتعامل بالطريقة نفسها وليست هناك ريشة على رأس أحد".