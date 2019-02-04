شكرا لقرائتكم خبر عن جنبلاط ينتقد رئيس الوزراء اللبنانى..والحريرى يرد: التغريد لا يصنع السياسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه وليد جنبلاط زعيم الحزب التقدمى الاشتراكى اللبنان، انتقادا لرئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى بطريقة غير مباشرة، ليرد عليه الأخير بانتقاد غير مباشر آخر، على موقع تويتر.

البداية جاءت م قبل جنبلاط، الذى غرد عبر حسابه على تويتر قائلاً: "لا يا صاحب الجلالة الدولة ليست ملكا لكم أو لزميلكم".

وأضاف جنبلاط: "والدولة ليست دفتر شروط لتلزيمها بالمطلق للقطاع الخاص وفق فلسفة وزير الاتصالات وكما فعل بعض الوزراء وباعوا المصفاة ودير عمار".



وليد جنبلاط

وتابع: "وقبل توظيف مال إضافى فى الكهرباء إياكم وزيادة التعرفة، حصلوا الهدر فى الجباية ويقدر بالأربعين فى المئة".

وبعد تغريدة زعيم الحزب التقدمى وليد جنبلاط، رد الحريرى بتغريدة على حسابه قال فيها: "الدولة ليست ملكاً لنا حتماً، لكنها ليست مشاعاً مباحاً لأى زعيم أو حزب".



سعد الحريرى

وأضاف الحريرى: "مشروعنا واضح هدفه انقاذ الدولة من الضياع وإحالة حراس الهدر على التقاعد. التغريد على التويتر لا يصنع سياسة... إنها ساعة تخلى عن السياسة لمصلحة الاضطراب فى الحسابات. هيك ... مش هيك؟".