الاعتداء على نائب أردني وتواطؤ من رئيس وأمن "جامعة البلقاء التطبيقية"

أقدم مجهولون على الاعتداء على النائب في البرلمان الأردني معتز أبو رمان خلال سير مركبته في منطقة شارع الستين بمدينة البلقاء؛ بحسب ما ذكرته وكالة "عمون".

​وقال النائب أبو رمان إن الاعتداء عليه جاء بسبب قضية الطالبتين المفصولتين من جامعة البلقاء التطبيقية. وبالتحديد بعد خروجه من أحد الاجتماعات التي شهدت نقاشا حادا حول قضية الطالبتين المذكورتين.

وفي تفاصيل الحادثة قال النائب: "عند خروجي من الجامعة تبعتني مركبة من داخلها واعترضت طريقي أمام الجامعة، ونزل منها شاب قال إنه مبعوث من الجامعة، واعتدى علي الأمر الذي دعاني للدفاع عن نفسي". مؤكدا أن الأمن الجامعي كان قريبا من الحادثة ولم يتدخل أحد منهم للدفاع عنه.

وذكر أبو رمان أن الاجتماع المذكور كان اليوم الاثنين 4 شباط/ فبراير، في الجامعة وضم قيادات من محافظة البلقاء وبحضور رئيس الجامعة، لبحث قضية الطالبتين، وشهد نقاشا حادا.

​لافتا إلى أن رئيس الجامعة تلا بيانا نسبه للطالبتين، وتبين أنهما أرغمتا عليه من قبل رئاسة الجامعة لتسيير أمورهما، الأمر الذي دعاه إلى الاحتجاج مؤكدا أن البيان غير صحيح، مطالبا بتبيان الحقيقة.

وكشف عن أن أحد المسؤولين في مكتب الرئيس وجه له عبارات توعدية منها "هناك من يربص بك".

زيادة على ذلك، أكد النائب أنه عاد إلى الجامعة ودخل إلى مكتب الرئيس شاكيا له ما حدث، إلا أن الأخير قال له "قضيتك وقعت خارج أسوار الجامعة، ولا علاقة لنا بها".

وخلص أبو رمان إلى أنه تبين أن المعتدي عليه من الأمن الجامعي. وسيتوجه للجهات الرسمية لتحصيل حقه بالقانون. وعن حالته الصحية قال إنه بحالة جيدة ولم يتعرض لإصابة تستدعي دخول المستشفى.