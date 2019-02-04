السعودية والبحرين تتخذان قرارا جديدا بشأن جسر الملك فهد

أعلن رئيس جمارك البحرين، الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، رسميا عن تطبيق نظام "النقطة الواحدة" على جسر الملك فهد خلال العام الجاري، موضحا أن المسافر المتجه من السعودية إلى البحرين لن يتوقف عند نقطة الجوازات السعودية، بل سيتوقف عند نقطة البحرين فقط، والعكس مع المسافر المغادر من البحرين باتجاه السعودية"؛ بحسب صحيفة "المناطق" السعودية.

وأشار إلى إن نظام "النقطة الواحدة" سيتم العمل به بين مطاري البحرين والرياض، قبل تنفيذه في جسر الملك فهد، مضيفا أن تنفيذ المشروع عبر المطار يعطي الفرصة للجانبين البحريني والسعودي لدراسته والوقوف على سلبياته وإيجابياته، خاصة أن عدد المسافرين بين البلدين عبر المطار أقل بكثير من المسافرين عبر جسر الملك فهد، وأكد أن تطبيقها في المطار سيكون الأساس، الذي سينطلق منه المشروع في جسر الملك فهد بشكله النهائي.

وأشار الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، إلى أن تطبيق النقطة الواحدة سيتم بحسب المتفق عليه بين مطاري البحرين والرياض فقط في المرحلة التجريبية، أي أن القادمين من المطارات الأخرى في السعودية أو المغادرين إليها لن يطبق عليهم النظام الجديد، كما أشار إلى أن التطبيق سيتم على مواطني البلدين في المرحلة الأولى، وبعد ذلك سيتم دراسة تطبيقها على الأجانب المقيمين في البلدين.

ومن المتوقع أن يساهم إجراء "النقطة الواحدة" في تخفيف مشكلة الازدحام، التي يشهدها جسر الملك فهد في معظم الأوقات، وخاصة في العطل الرسمية.

يذكر أن البحرين، قررت في شهر ديسمبر/ كانون الأول، السماح بدخول المواطنين السعوديين من غير إجراء بشكل استثنائي ومتقطع.

وأعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، عبر تغريدة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": أنه "بمناسبة الإجازة المدرسية، ستسمح مملكة البحرين بدخول المواطنين السعوديين من غير إجراء بشكل استثنائي ومتقطع، تسهيلاً للعبور وتقليلا من وقت الانتظار".