ولي عهد الأردن يكتب في "إنستغرام" بعد زيارته مديرية الأمن العام في البلاد (صور)

وعبر الأمير الحسين خلال الزيارة اليوم الاثنين، عن اعتزازه بمنتسبي جهاز الأمن العام، وتقديره لدورهم في خدمة المواطنين والحفاظ على أمن واستقرار الوطن ومقدراته بكل احترافية ومهنية عالية. بحسب ما ذكره "خبرني".

وأشاد ولي العهد، خلال لقائه مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود وعددا من ضباط وضباط صف وأفراد الجهاز، بالصورة الحضارية والإنسانية، التي يعكسها منتسبو الأمن العام في تعاملهم مع المواطنين والمقيمين في المملكة وزوارها.

معربا عن ثقته العالية بقدرات الجهاز بفضل الجاهزية العالية والمستوى الشرطي والأمني المتميز الذي وصل إليه.

​بدوره أكد اللواء الحمود، أن جميع منتسبي الأمن العام ماضون بكل عزيمة في جهودهم الدؤوبة لخدمة الوطن وتحقيق أمنه واستقراره والحفاظ على سيادة القانون وهيبة الدولة، وتوفير الخدمات الأمنية والمرورية والإنسانية لكل مواطن ومقيم وزائر.

كما اطلع الأمير الأردني على إنجازات الوحدات المتخصصة خلال العام الماضي، والإجراءات التي اتخذت في مجال مكافحة الجريمة لاسيما جرائم المخدرات، والجهود المبذولة لتعزيز السلامة المرورية، ومساندة وتعزيز الجهات القضائية، إضافة إلى التنسيق والمتابعة مع جميع الأجهزة الأمنية في مختلف الواجبات الأمنية والإنسانية.

واستعرض مع الحضور من مختلف مرتبات وحدات وإدارات الأمن العام، عددا من الواجبات والمهام التي تقوم بها وحداتهم، والتطورات التي طرأت على آليات العمل في مجالات التكنولوجيا الحديثة التي ساهمت في تحقيق مزيد من الفاعلية الأمنية والشرطية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة، فضلا عن تقديم خدمات جديدة إنسانية ومجتمعية وفق مفاهيم الأمن الشامل.

وكتب ولي العهد في حسابه على "إنستغرام": نعتز ونفتخر بنشامى جهاز الأمن العام وما يتمتعون به من جاهزية عالية واحترافية كبيرة، خدمة لوطننا وأهله. العمل الشرطي شرف ووسام على صدر كل منتسب لهذا الجهاز العريق، حفظكم الله".